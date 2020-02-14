情人節家書給爸爸！林欣彤淚眼講出心底話

歌手林欣彤（Mag）在情人節推出窩心單曲《親愛的巨人》，歌曲講述身邊一直依靠着的「巨人」，平日堅強膽壯，但終於遇到人生中的難關，於是要跟「巨人」說，不用害怕，更不用自己一個扛上身上，有甚麼也可一起撐。Mag慶幸身邊一直不乏關心和支持自己的人，也是因為他們才可以走過一個又一個的難關。所以今次特別跟大家道謝，也希望對方知道，如果他們有事，Mag也必然會跟大家一起撐過去，讓對方依賴。

MV中她邀請了五位素人拍攝，當中包括孖生姊妹、銀婚夫婦、情同父子的運動員及教練、新手爸媽，如同真人騷，開拍前，眼淺的Mag滿有信心表示當天不會哭，怎知拍攝一開始，現場濃烈的感人氣氛令她忍不住流淚。除了素人們，她更特別邀請了心中最重要的「巨人」，她的爸爸參與拍攝。她非常感激爸爸一直的支持，從小到大受到他的影響而愛上音樂，更因為爸爸買回家的一部卡拉OK機開展了自己的音樂路。

平常有業餘演出的Mag爸亦很感謝女兒讓他有機會在去年年底的演唱會台上高歌一曲，當日的回憶至今仍然非常難忘。Mag更寫了一封信給爸爸，道出平日難以啟齒的心底話，最後更哭着互相感謝，溫柔的Mag爸更幫女兒拭去臉上的淚水，令拍攝現場的工作人員都感動落淚。