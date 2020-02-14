情人節抱愛　劉思希馮素波派口罩散發耆光異彩

新冠肺炎肆虐香港，巿面上出現口罩搶購潮，不少巿民都難以入手。幸好有熱心藝人自發性四出搜羅口罩，免費派給有需要人士，為社會出一分力。

有圈中學霸之稱的藝人劉思希成功購入口罩，趁情人節向長者免費派發，獲巿民集郵感謝，她說：「感恩得到不同國家朋友嘅幫忙，成功將一批口罩運嚟香港，尋晚將口罩分別包裝到深夜，今日喺呢個充滿愛嘅情人節，我同助手一齊到天水圍擺檔派發口罩，老人家好高興，連番講多謝；其實唔使多謝我，我只係做我應該要做嘅事。困難時期，互相幫忙；有一分熱、就發一分光，好似螢火蟲一樣，唔使等待火炬嘅到來。」

另一邊廂，資深藝人馮素波亦有見長者們難於購買口罩而自掏腰包購買，她拿了五位數字出來成功買到二百盒口罩，並到將軍澳屋苑上門向「獨居老友記」派發，更向她們送上玫瑰鮮花以示心意，令一班耆英在疫情中感受到溫暖和愛意，受惠的耆英感到好開心。馮素波受訪時說：「我健康一直好好，我用個善心去做嘢，同埋咁多義工一直陪我去做，所以好開心。見到咁多老友記好高興，好多九十幾歲嘅老友記仲精靈過我。」