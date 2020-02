新冠肺炎爆發下,唔只一罩難求,一紙都好難求,不過黃美棋就好彩有個體貼嘅男友鍾健威,唔使驚去廁所冇紙巾用喇,皆因對方趁今日情人節送咗份相當「珍貴」嘅禮物,就係大束「廁紙花燈」!

黃美棋將相片上載到社交網,網友大讚鍾健威「出手很重」,佢就表示:「史上最強情人節花束廁紙花,仲要有我成個人咁高,我想講佢竟然諗到用之前買落嘅廁紙放上盞燈度,自製呢個又實用又香嘅花,係真係好驚喜,thank you so much !!!! 祝大家手情人節快樂。」黃美棋大讚禮物相當實用,又指廁紙唔係搶番嚟,係之前特價時入貨,依家想買都買唔到!