分享口罩齊抗疫　袁富華金像獎：我有9個助攻

演員袁富華到電台受訪，講到應屆金像獎改變形式，並取消實體頒獎禮，他認為OK：「大前提係睇個疫情（Covid-19），健康係最緊要，健康影響到大眾全部唔同階層運作，依家好多嘢都停晒，所以係有佢哋嘅顧慮，我覺得係明智。」對於有份參演的電影《叔．叔》未能入圍角逐男主角，問可有失望？他坦言：「失望……但唔係我失望，係我令到睇好我嘅人失望，真係唔好意思。我反而係開心、驚喜先到失望，好多人覺得我金馬入圍點解金像反而唔入，但我好開心，因為我哋呢套戲入圍9個提名，就算唔係我入波，我都有份助攻，有9個助攻呀！」

他對金像獎提名名單感到驚喜的是，很多相識多年的導演及演員好友或後輩都有入圍，當中包括太保、區嘉雯、朱栢康、劉俊謙和張達明等，開心他們得到肯定：「我開心都嚟唔切，電影圈需要衝擊，將心比心，上年我有機會佢哋都有戥我開心，所以我點解唔戥番佢哋開心！」

購入疑似黑心口罩

問新冠肺炎疫情可有影響工作？他說當然有，但最緊要大家身體健康，自己會盡責任做好預防措施：「我冇資格同錢搵口罩，出去派又驚惹到，所以惟有做好自己，唔好成為疫情負擔同源頭。」他笑言家中口罩存量是「中產」，現時有一盒，又謂新年前買了盒疑似黑心口罩，現時留作後備，農曆新年期間朋友就了一盒給他，之前在北京工作時亦買了一些高質口罩，在執屋時發現，送了部分給朋友：「覺得自己夠用就得，其他留畀有需要嘅人。」他現時盡量減少外出，但間中會出去踩單車強身健體。