同張景淳戀情浮面？呂慧儀晒蜜照當宣傳

藝人呂慧儀、單立文與劉丹等，為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》拍攝外景，現時新冠肺炎肆虐，學生復課日子又再延期至3月中，呂慧儀坦言屆時未必安排仔仔立刻上課：「會諗啲嘢畀佢喺屋企學，見網上教學會拎落嚟教佢，同埋買定晒練習畀佢做。（多咗親子時間？）一路都咁上下，我唔使返工就喺屋企。」提到她與緋聞男友張景淳於網上晒甜蜜相，引來網友留言指二人戀情地上化，呂慧儀對此說：「冇戀情，其實啲相係同網上平台合作，配合番套劇啫，冇諗過大家咁大反應。」

機前機後唔畀打茄輪

早前因發燒而請假數天的劉丹覆工後已精精奕奕，日前開工時笑指劇組上下非常疼錫他，令拍攝進度順利，問到眾人可有減少NG？呂慧儀即自首說：「全劇最多NG係我，不過都係一次起兩次止啫！」對於疫情暫未減退，一眾演員亦未有掉而輕心，單立文幽默說：「公司定咗，Cut機後同公眾地方都唔可以打茄輪。（咁你同老婆胡蓓蔚都減少Kiss？）隔住口罩OK，但每次都要換口罩。（咁你咪換好多口罩？）哈！我冇打好多年啦！」

劉丹指孫女「小糯米」的學校已展上網上教學，他說：「佢不知幾興奮，喺個屏幕見到成班同學仔，一日上幾堂，開始咗幾日，呢個方法幾好，佢上得好開心，我諗學校都會繼續。」