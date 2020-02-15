情人眼裏出思貝！胡鴻鈞親認：有發展空間

「靚聲王」胡鴻鈞（Hubert）去年被東網獨家踢爆戀上蔡思貝，最近Hubert復工宣傳新歌《沒身份妒忌》，談到兩人關係，他接受東網訪問時，大方承認是好朋友：「好多人問我哋有冇發展空間？我都話以後嘅事真係唔知，可能真係有都未定，呢刻咪同大家講未知囉。所謂嘅發展空間一定有，但幾時會發展到唔知，如果有咩突破，會同大家分享。對感情我係憑感覺，好多嘢冇話一定唔可能。」

扭正負面「發電機」

思貝曾有「發電機」負面稱號，他維護對方說：「識佢嘅人知佢好外向開朗，鬼妹仔性格，同佢做朋友好舒服，佢好豁達好易話為，但可能喺外界人眼中，會覺得佢好似唔係好檢點嘅女仔，同男仔攬頭攬頸、好多肢體動作，佢要學識點樣喺呢個行業將佢呢個性格攞個調節。」

他認為外界覺得藝人形象如何，是他們工作範圍內的事，不能夠置之不理，是不成熟、不負責的行為：「我知佢心態唔係咁，佢慢慢努力緊，令大家對佢嘅感覺，由負面改為正面，好多人亦對佢改觀咗，佢喺負面聲音下成長，努力去證明畀大家睇，私生活亦愈嚟愈檢點，避免咗好多不必要嘅新聞，我覺得佢係非常之勤力、聰明、敬業樂業嘅女仔。」

拍劇撞親頭宅在家

30歲的Hubert自認是感情初哥：「如果遇到啱嘅都會去嘗試，學習喺關係裏面做一個男人嘅角色。」由細到大他都被動及慢熱，甚少主動追求女仔：「追求過程係每個人都應該經歷嘅，好想遇到一個人，令我做主動嗰個。」他認為愛情事業可雙線進行，人需要感情作調劑，遇到好的另一半，更可輔助工作上的表現，他自認家庭觀念重，遇到合適的人，都想組幸福家庭。

至於蔡思貝受訪時被問到情人節如何度過，她自爆前日拍劇不小心撞親頭，昨日起床時劇痛，無奈向公司請假，原本情人節要開通宵班的她，惟有在家乖乖休息，好好看劇本及「食好西」。