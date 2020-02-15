東方日報C1：陳山聰老婆報喜送大禮：隨時打孖嚟

香港近期籠罩於新冠肺炎陰霾下，但昨日情人節娛樂圈喜事多籮籮！藝人陳山聰宣布造人成功，太太懷有身孕，受家族遺傳影響，更隨時「打孖上」，可喜可賀！而羅力威亦宣布老婆雨僑佗B，預產期為8月，笑言家中從此吃飯要加雙筷！

現年43歲的陳山聰，去年11月與拍拖多年的圈外女友Apple拉埋天窗，直言心急做爸爸的他曾揚言：「生仔我唔可以等太耐，因為冇乜好長嘅時間生㗎喇！」早前他與羅仲謙被拍得「摸龍床」求子，結果繼謙謙與楊怡日前宣布有喜後，陳山聰趁着昨日情人節，亦宣布造人成功！由於其姊曾誕下孖胎，家族遺傳下山聰亦隨時「打孖上」。圈中好友胡定欣、李施嬅和袁偉豪等留言祝福，姚子羚更讚他「有心有力」。

「緊張過中六合彩」

山聰在社交網上載跪地錫老婆肚皮的照片，報喜留言：「我老婆情人節好少會畀驚喜我，不過今年佢送咗份我最想要又好鍾意嘅禮物，感恩上天賜畀我哋一粒小蒜頭。2020我又多一個身份『陳爸』，我會努力好好保護同照顧你同媽媽，希望你可以健康快樂成長。」他接受訪問時表現興奮，笑說：「真係忍得好辛苦，終於可以宣布。」他表示第一次看到超聲波圖片時相當感動，問到小朋友性別，他透露兒童節公布。說到平時太太對他照顧周到，他笑言現在會煲湯給太太飲：「真係一鋪還番晒呀！」對於近日楊怡及謙謙也傳來喜訊，他說：「係呀！畀多啲正能量大家，真係緊張過中六合彩。」

羅力威8月做老竇：從此多雙筷

喜事一宗接一宗，前年結婚的雨僑和羅力威昨日亦宣布快將為人父母。預產期為今年8月的雨僑，在社交網上載夫婦做出心形手勢的合照，留言：「不知道小朋友會比較像爸爸還是媽媽呢？」羅力威亦在社交網發文：「呢個世界又多一個小生命喇，從此食飯多雙筷喇！霎時間感覺到天父創造嘅奇妙和天下媽媽們嘅偉大。終於到我們正式加入父母嘅行列。」他多謝小朋友給他們做父母的機會，不計較是仔是女：「請多多指教，你現階段作為一粒bb嚟講，絕對有責任要高抬貴手仔，我相信媽媽亦會好小心錫住你，唔食大辣。同媽咪好好相處知嗎，遲啲見，愛你。」

對於近日新冠肺炎疫情嚴重，他難免擔心：「好彩老婆呢段時間好堅強，我盡最大嘅能力照顧佢，幫忙處理家中大小事情，最緊要太太開心同平安健康。」他表示想為BB寫歌及歌頌媽媽的偉大，並說：「希望同佢可以好似朋友咁相處，親近多啲令佢開心成長，有個開心嘅童年。」

而準媽媽雨僑表示起初三個月有孕吐不適，口味亦變了無酸不歡，但沒有特別進補，因為幾乎所有補品也令她反胃。首次佗B，遇上疫情來勢洶洶，她說：「呢段時間冇乜出街，口罩、眼鏡、洗手都基本，老公會戴手套負責撳𨋢開門。依家最大分別係由老公煮飯，佢真係完全唔識，不過好努力，進步咗好多。」

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