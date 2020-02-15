韓紅慈善基金被舉報違規　官方受理調查

新冠肺炎疫情嚴峻，內地歌手韓紅發起捐錢捐物資，更親到武漢調配的行為獲廣泛好評，但近日有內地知名博主以實名舉報其慈善基金，並列出四點錯誤涉違規，上述指控已獲相關官方部門回覆：「舉報已收到，高度重視，相關部門正在調查。」

一位名為「司馬3忌」的微博博主公開發文舉報，列出韓紅愛心慈善基金會在成立後犯的四點錯誤：

1．自註冊成立以來，歷年均未依法公布「年度工作報告」。

2．在2019年8月之前未取得公募資格，可在此之前就長期非法採取「鳥巢南廣場募捐」、基金會官網募捐、互聯網平台募捐等多種公開募捐形式。

3．從2013年開始，多年來對外投資累計超過3億元，且從未依法向社會公眾公布相關信息。

4．設立的多個公益慈善項目，執行周期長達多年，均未向社會公眾公布慈善項目實施情況。

於昨日「司馬3忌」晒出與北京市民政局的私信聊天記錄。從中可見，該用戶確實把自己的身份證發給了北京市民政局（實名舉報），北京市民政局也作出回應：「舉報已收到，高度重視，相關部門正在調查。」而韓紅方面尚未就此回應。