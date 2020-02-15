有心思！梁漢文將叉燒蛋飯變冧女神器

情人節撞正新冠肺炎，歌手梁漢文與太太林文慧係呢個非常時期，選擇喺最安全嘅地方度過，就係喺屋企煮飯仔，梁漢文仲要親自下廚，跟住將佢嘅「傑作」上載社交網，雖然賣相就一般般，但卻創意無限好有心思，林文慧一定冧到爆。梁漢文將义燒整成「Ｉ」，中間太陽蛋整咗個心出嚟，之後用白飯砌咗個「Ｕ」，排埋一齊變「I Love You」。另外用火腿片捲出花蕾，捲咗五朵後再用菜心同露筍做葉及莖，以紙包紮成一束花，好叻叻豬！佢留言：「非常時期，非常方法，情人節點都要做啲嘢，既然唔打得邊爐，出街食又唔係咁方便…惟有親自出手。」梁漢文仲將呢餐飯叫做「愛你一萬年食神叉燒飯」，相信老婆見到實冧晒！

除此之外，梁漢文亦喺社交網教如何自製消毒濕紙巾，首先將四杯含95%的酒精，混入一杯水中，然後倒入裝有化妝棉的盒內，化妝棉濕透便完成，並留言說：「非常時期，非常方法，今日同大家分享點樣自製消毒濕紙巾，唔使同人搶，唔使捱貴貨。」又呼籲大家齊心抗疫，好好保護自己，不用盲搶物資：「互相爭奪一定不足，互相分享才會有餘。」