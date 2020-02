前港姐朱千雪去年同青梅竹馬嘅圈外醫生男友吳昆倫(Justin)結婚,婚前就獲父母贈送位於小西灣藍灣半島的千萬寓所,點知該屋苑有居民確診新冠肺炎,好在全家人都冇住喺該地址,避過肺炎嫌疑!

尋日情人節,由於Justin喺新加坡工作,故兩個人婚前都要異地戀拍拖,估唔到朱千雪原來同Justin拍拖咁耐,咁多年嘅情人節係冇一齊過,要靠視像電話隔空慶祝,不過今年終於唔使,因為老公同佢一齊喺香港,難怪佢開心留言:「So many February 14s spent over a thousand miles apart...for the first time ever we are in the same city. No more dinner celebrations over video call! (好多年嘅2月14我哋相隔好遠,今年終於第一年喺同一個城市渡過,唔使再靠視像電話食飯慶祝!」