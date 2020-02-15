全機冇人戴口罩！陳慧敏無懼疫情土國見男友

歌手陳慧敏早前承認戀上危地馬拉男友P先生，她在社交平台上載出埠相，雖然沒有透露目的地，但相信是趁情人節飛去會合男友一起度過浪漫時刻，於轉機途中發現全機人都沒有戴口罩，心驚膽跳的她發長文回憶這次出走，真像一場逃難，她寫道：「在家中隔離有14日以上，在土耳其航空沒有拒絕入境的情況下，我還是決定飛。從家中坐車出發，到港珠澳大橋口岸坐金巴，車程一路很緊張，只要觸碰過甚麼也不放過自己，時刻消毒雙手，幸好全車人都戴口罩，但心情沒有一刻鬆懈。到了香港口岸，我覺得快要餓過饑，但不敢在任何室內地方除下口罩；幸好關口有便利商，買了個麵包，在口岸戶外迅速吃掉，就坐的士去機場。在機場到上機，沒有看到一個沒有戴口罩的人，感覺安心。在12小時的機程，幸好沒有聽到有人咳嗽，吃飛機餐，我都用口罩蓋着鼻子，也帶着口罩睡覺，雖然有無形的壓力，但慶幸還是睡得着，但當時我想，應該每個在飛機上的人，心情也多少有些難受，始終看不到的東西，有著無限的可能性。」

在旅程中她坦言曾想過會否被人歧視？幸好最後亦很順利，於伊斯坦堡 轉機時發現令人心驚一幕：「在等待轉機的4小時，我終於換口罩了；再坐2小時機程去Bodrum時，全機人沒有一個人戴口罩，我為了不除下它，飛機餐也不敢吃。到達機場之後，等了3小時，再坐40分鐘巴士，才到達目的地，真是一個漫長的旅程。」