口罩風波無損愛心　池美麗街頭贈婆婆口罩

喺《愛．回家之開心速遞》飾演池美麗嘅鍾凱琪早前幫人買口罩，點知畀人誤會佢食人血饅頭，不過無損佢嘅愛心繼續幫人！尋日係情人節，單身嘅佢就去工作，但喺路途中遇上一位90多歲婆婆，眼見對方所用嘅口罩已經起晒毛粒，細問之下原來係不斷清洗重用，所以佢就將身上多出嘅口罩畀婆婆，之後佢仲幫襯咗對方，佢又話講出嚟係希望大家如果見到類似情況、遇到有需要嘅人不妨幫吓忙，施比受更有福！

全文：

「疾情嚴重，宅女盡量減少外出,巳經兩星期養在深歸。今日難得有事出門放風,在路上遇到了一位老婆婆｡婆婆已經90幾歲,但是帶（戴）在身上的口罩已經起了毛粒，細問之下原來佢存量不足所以只能不斷清洗重用｡於是宅宅只能將自己身上多出的口罩全數給她｡婆婆起先表示口罩太珍貴不肯接受。幾經強迫才肯收。而且我跟婆婆買了帽子，送給有緣人。希望都能在生活上補貼一下婆婆｡其實一件小事，講出嚟只係希望大家喺路上多觀察，遇到有需要人士時將自己擁有嘅同人分享｡施比受有福。大家一齊同步過疾~！ ps,情人節快樂 人人問我情人節有咩節目，答案好簡單就係工作。我老媽子話我好唔通氣，情人節走去叫人上堂。🙈🙈🙈所以希望我學生的日文老師 😅明年能找到個伴，不用再要他們在情人節遙距上課。🤣」