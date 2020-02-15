與Phillip結婚兩年　47歲Mina或放棄生B

韓國47歲女歌手Mina與較她年輕17歲的韓團SoReal出身男星Phillip，於2015年8月公開「母子戀」，並於2018年註冊結婚，兩人曾表示恨生B，婚後會努力「造人」，但至今未有好消息，在昨晚播出的節目《摩登家庭》中，Mina與Phillip就向Phillip的母親講到關於生育的煩惱，更表示想放棄「造人」計劃。

年近50的Mina已是高齡產婦，她坦言一直都在做懷孕的準備，前年試過做試管嬰兒，可惜最終失敗，去年則因為腳部受傷而做不到手術，Phillip則對母親說：「最近和太太都因為生育的問題覺得很辛苦，壓力好大，今年會再嘗試做試管嬰兒，假如都是失敗的話，我們想放棄了。」Phillip又指Mina的子宮健康不好，他亦十分擔心，希望母親理解。

當Phillip母親勸二人繼續努力時，Mina就坦白地說：「我想過我到了不能生育的年齡時，假如老公想生的話，應該怎麼辦，當我70歲時，老公還是50歲，到時他不是還能生孩子的年齡嗎？我和老公已經幸福了20年，不如到時候放手，將他送到別人身邊。」說罷Mina便忍不住落淚，而Phillip亦坦言覺得帥氣的妻子為了懷孕而漸漸變得疲憊和失去光彩，故有了放棄生育的想法。