靚媽鍾嘉欣細仔Jared一歲多,雖然人仔細細,但就好識氹媽咪!嘉欣上載咗幾張囝囝近照,原來尋日情人節,呢位小情人送咗朵玫瑰花畀佢!嘉欣非常冧豬咁話:「My roses are red because I Iove you. Will you be my Valentine? ❤❤❤(玫瑰是紅色因為我愛你。你能否成為我的愛人?)」

而早兩日宣布佗B嘅楊怡都忍唔住留言:「Happy Valentine’s Day cutie boy😘😘😘」唔少網民都大讚Jared好可愛,愈大愈靚仔,好似爸爸,仲話佢對「無辜眼」好有戲呀!