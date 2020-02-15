一歲喇！陳凱琳幸福啜爆囝囝開行媽媽Mode

藝人陳凱琳（Grace）去年二月為老公鄭嘉穎誕下囝囝Rafael，唔經唔覺已經一歲仔喇！阿媽陳凱琳今日就即刻出Post同大家分享喜悅，除晒出多張啜爆囝囝嘅溫馨合照外，又見到佢幫阿仔開足兩個生日會，仲將阿仔個樣印喺氣球上，不過最搞笑係合照中，見到其中一張英文生日卡上面寫住：「唔好大個仔呀，係陷阱嚟！」睇嚟Grace同鄭嘉穎都係開通父母啵！

不過最神奇係Grace上載嘅7張合照中，竟然完全冇鄭嘉穎出現，今次真係「前世情人」大過自己老公，鄭嘉穎幾靚仔都要行埋一邊喇！

Grace亦寫下英長文感嘆時間過鬼快，佢會一直錫晒Rafael咁話：「自從小朋友出世以來，已經有一年了，真的……生活將再也不一樣了！即使我喜歡上載自己的照片，並且妝髮做齊，但實際上我有99％的時間都處於『媽媽模式』（毋須化妝，臉上帶着疲憊和幸福的笑容）！作為父母，絕不會是一年輕鬆愜意的事（感謝鄭嘉穎的幫助和辛勤工作），但是無論您將經歷多少個不眠之夜和不可避免的憂慮……看到寶寶健康快樂地成長，這一切完全值得🍼🥛🍚我的寶貝Raraaaaaa一歲生日快樂！🎂請知道我是如此愛你...我將永遠不會停止親吻你！ ❤❤️最後仍要謝謝所有昨天向Rafael寄予祝福的人！祝大家情人節快樂！🌹」