18歲後冇再慶祝情人節　鄧萃雯自揭3大原因

現年54歲嘅鄧萃雯（雯女）單身多年，去年就突然傳出與陳潔儀撻着，惹來「SheShe戀」疑雲，但雯女隨即澄清並強調「我還是喜歡men」。雯女今日喺社交網上載一張「要罩不要花」嘅搞笑圖片，仲自爆18歲入行後就冇再過情人節：「不慶祝情人節是我自18歲入娛樂圈之後的正常方式，一來喜歡低調、二來最怕未想人知的戀情被曝光，三來覺得節日當天才表現的愛情沒甚意思。還記得以前在TVB拍劇的日子，女演員們都希望情人節當天能請假過過節，有時看見統籌懊惱不知遷就誰好的時候，我便會自告奮勇提出拍我的主景吧，整天拍不帶她們的戲那就皆大歡喜了，而我亦可專心一致在情人節做我最愛的事情，所以不慶祝情人節我是習以為常的，尤其在拖都沒拍的日子。」

佢又話自己就係最好的情人：「這些年練就成了更高的層次～我做自己最好的情人；這天特別為自己安排至愛的節目，或做個有情人去找想有人陪的女朋友；因而發現情人節可以視為付出愛和表達愛的日子。記得，我們是過日子的主人，所以你是有主動權和創意去過你心目中想要的情人節。」