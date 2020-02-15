非常時期！黎燕珊出動三寶為狗狗防疫

新冠肺炎情況蔓延，全民都要做好防疫措施，家有3隻愛犬的黎燕珊，亦都為每日散步回家的狗仔做好消毒清潔工作，最緊要備有三寶：人狗均可用的消毒水、風筒與消毒乾毛巾。

狗仔唔爭寵

雖然世衞表示，現時並無證據表明寵物，會被新型冠狀病毒肺炎所感染，不過為狗仔做好清潔防禦，亦是主人的責任，黎燕珊本身為愛狗一族，她的三隻Poodle家族，史力仔（爸爸）、Ali（媽媽）與Baby（囡囡），其中媽媽與囡囡均由她親自接生，所以3隻愛犬視如自己的小情人一樣愛錫，平日只要有時間就與牠們散步，自己都當做運動，不過疫情當前，都不會和牠們在街上逗留太久，回家之後除了自己消毒之外，亦為三隻愛犬消毒清潔，首先珊姐戴上口罩，手套及準備好三寶進行清潔四部曲，一盆稀釋消毒清水，為狗仔先洗腳，再用已消毒乾淨毛巾為狗仔抹身，並用風筒吹乾以防細菌留在手腳隙位，最後再配以人狗都可以用的消毒水噴全身作保護，難得3隻愛犬都不爭寵，坐在一邊望住珊姐，排隊等清潔，都起碼15分鐘以上，當然完成之後就有風乾雞肉作為獎勵，認真叻叻！

珊姐透露三個小情人都好嗲，尤其囡囡Baby的ET（外星人）樣最有人緣，之前帶出街一定最多人爭住抱及錫錫，不過近期疫情未止，都只能謝絕帶這位「友誼小姐」見朋友，大家安全為上。

新劇下周推出

問到手頭工作有否受到疫情影響？她說：「當然有啦，有些活動都延後或者取消，不過目前疫情仍嚴重，最緊要大家健康，而且我有份演出嘅《法證先鋒IV》下周推出，雖然我在第9集嘅單元開始出現，希望觀眾同我都一齊追住睇， 但我嘅角色身份暫時保密先。總之我未試過拍劇流咁多眼淚，希望繼《多功能老婆》之後，又畀大家另一個驚喜啦！」