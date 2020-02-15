鑽石公主號食啲乜？森美爆父母收情人節禮物

藝人森美父母被困於鑽石公主號，森美接受訪問時，透露父母目前仍在仍需在橫濱港口隔離，數日來都留在自己的房間中，因為沒有窗及露台，wifi又不暢順，悶到感覺如坐監般：「我哋間中傳短訊傾偈，但有好有唔好，因為唔想佢哋接觸其他人，飛沫傳染嘅話仲麻煩，感覺喺船度困獸鬥。」

隔日放風一小時

不過令他有點安慰是父母的膳食算不錯：「三餐都OK，有廚房煮嘢畀佢哋食，有水同汽水，以前係用碟，不過隻船覺得安全啲好，所以全部改用即棄餐具，情人節時，仲有花同口罩等禮物添，我阿媽話郵輪送，老竇話香港政府送，唔知邊個送。」他又說今日船上每間房派一部手機，方便得到更多關於疫情資訊，但他說：「作用唔大，船上嘅人多數都係靠香港親友通知，因為佢哋都話，現在只能乾等。阿媽剛留短訊，話現在可以隔日『放風』1小時。」

森美父母已年過70歲，暫未有任何病徵，目前望日本政府可以加快檢疫，令沒有「中招」的乘客可以落船再返香港自我隔離，他說：「佢哋有啲乘客想夾份，話叫香港政府出包機，又話請願，但林鄭（行政長官林鄭月娥）話會做呢件事，所以最後佢哋冇做到。我聯絡咗阿媽，佢話有啲朋友剛驗咗，未知幾時到佢哋，如果呈陰性可能要喺其他地方隔離。希望香港政府早啲同日本交涉吓，船上面嘅檢疫方法好慢，希望可以周旋吓有冇方法快啲，畀佢哋盡快離開隻船。」

希望父母快啲回港

對於美國已計劃派包機接走鑽石公主號的美國乘客，森美說：「叫佢盡快啦，應該都做緊㗎喇，我身邊都聽到好消息佢哋應該下個禮拜啦，其實下個禮拜19、20號度，佢哋喺間房裏面隔離咗14日，希望趕得切喺嗰段時間接佢哋返嚟。」可覺得政府反應太慢？森美覺得只要趕及14日完之前返回香港就OK，在這個檢疫期間，他透露父母感到怕：「佢哋又唔落得船，根本都入唔到境，都過咗檢疫先入到境，所以14日完咗之後，喺嗰段時間能夠做得到，我都覺得可以接受嘅。」