千金變「兵仔」！王曼喜呆等女友半粒鐘

藝人王敏德與名模馬詩慧的長女、27歲王曼喜(Kayla)年前「出櫃」後身邊女伴團團轉,去年與相戀一年的舊愛Anne分手後,原來她已火速換畫,去年底帶同新歡Elaine與家人欣賞歌舞劇,二人又攬腰又拖手,表現甜蜜!據知Elaine早已融入王家,不時隨Kayla參加家庭聚會。

與女友打得火熱的Kayla,經常在社交網分享咀嘴相放閃,愛得癡纏!日前下午5時半,素顏上陣的她駕車載女友到跑馬地,並將座駕停在路旁,二人在車廂傾談一會後,Elaine單拖落車前往附近大廈,Kayla則坐在車上等候,期間不時撳電話打發時間。約半小時後,Elaine施施然折返,「柴可夫」Kayla待女友上車後,隨即打燈再望右鏡,並伸手出窗向其他司機示意出車,然後載着女友離開。

詩句放閃

而昨日(14日)情人節,Kayla又在社交網放閃,上載兩張與Elaine頭貼頭的親密照,並引用德國詩人里爾克(Rainer Maria Rilke)的詩句:「Love consists in this, that two solitudes protect and touch and greet each other.」意指愛情就在於此,兩個孤獨的人互相保護、互相撫摸、互相打招呼,每天慶祝愛情。