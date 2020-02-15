千金變「兵仔」！王曼喜呆等女友半粒鐘

藝人王敏德與名模馬詩慧的長女、27歲王曼喜（Kayla）年前「出櫃」後身邊女伴團團轉，去年與相戀一年的舊愛Anne分手後，原來她已火速換畫，去年底帶同新歡Elaine與家人欣賞歌舞劇，二人又攬腰又拖手，表現甜蜜！據知Elaine早已融入王家，不時隨Kayla參加家庭聚會。

與女友打得火熱的Kayla，經常在社交網分享咀嘴相放閃，愛得癡纏！日前下午5時半，素顏上陣的她駕車載女友到跑馬地，並將座駕停在路旁，二人在車廂傾談一會後，Elaine單拖落車前往附近大廈，Kayla則坐在車上等候，期間不時撳電話打發時間。約半小時後，Elaine施施然折返，「柴可夫」Kayla待女友上車後，隨即打燈再望右鏡，並伸手出窗向其他司機示意出車，然後載着女友離開。

詩句放閃

而昨日（14日）情人節，Kayla又在社交網放閃，上載兩張與Elaine頭貼頭的親密照，並引用德國詩人里爾克（Rainer Maria Rilke）的詩句：「Love consists in this, that two solitudes protect and touch and greet each other.」意指愛情就在於此，兩個孤獨的人互相保護、互相撫摸、互相打招呼，每天慶祝愛情。