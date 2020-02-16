東方日報C2：香港冇工開！Twins犯險馬國醫院取景

新冠肺炎肆虐全球，影視圈工作陷入癱瘓，內地復工需時，而香港除無綫仍有限度拍攝外，其他單位幾乎停頓！香港冇工開，一班藝人如英皇的Twins、何珮瑜、陶大宇及任達華等轉戰馬來西亞，雖然當地都有確診個案，但製作仍可繼續進行，不過人人自危，定下多項自保措施。

英皇娛樂與騰訊娛樂聯合出品、投資逾億元的超級網劇《女法醫JD》，由相隔九年再合體的組合Twins蔡卓妍與鍾欣潼，聯同陶大宇、張孝全、關智斌、陳家樂及何珮瑜（Jeana）等主演，故事圍繞法醫協助偵破案件，全劇共12集。劇組已於本月初到馬來西亞開工，全實景拍攝。

陶大宇全副武裝驗屍

不過新冠肺炎蔓延全球下，多地實行隔離或限制內地及港澳人士入境等措施，其中馬國亦有確診個案，但至今尚未「封關」，劇組才可前往開工，惟原定2月2日於當地舉行的發布會，因擔心人群聚集易傳播病毒而取消。《女》劇低調在當地取景，因不少在醫院實景拍攝，故英皇對演員採取高度保護，向劇組發出三項開工指引，包括開工前量體溫、限制人數到醫院，以及內地團隊禁止到吉隆坡拍攝。

劇中與蔡卓妍演父女的陶大宇擔任其中一名法醫，經常要拍醫院景，見他全副武裝上陣，問到可擔心中招？他說：「市面其實唔係太多人戴口罩，但我哋開工始終要小心啲，拍攝嗰陣都有全程戴口罩，平時就做好自己本分，多啲洗手，未埋位都唔會周圍走，守足規矩，唔好影響其他人嘛！（角色要經常進出醫院？）我飾演一名法醫，日前拍嗰場驗屍戲，由頭包到落腳嘅全副武裝，都係劇情需要啫，但咁樣拍對我哋嚟講反而更安全。至於衞生方面，其他工作人員都好乖，呢個都係個人責任！」

另一演員Jeana開工以外，亦只會留在酒店游水曬太陽增強免疫力，或只與助手外出食飯。對於疫情蔓延，她表示已提高個人衞生及保護意識：「我拍完醫院景，返到酒店就會將自己衫入袋，然後洗頭、沖涼，最緊要洗埋鼻，因為鼻或耳仔都可能藏細菌。有次好搞笑係我哋拍嗰陣見有道具火酒，即刻倒咗啲嚟用！」

任達華量體溫勤洗手

至於同樣在馬來西亞為新片開工的任達華，表示開工前一樣有量體溫，平日出入都會戴口罩，暫時狀況OK，自己會小心勤洗手。講到早前錄抗疫歌，他透露由收到歌詞到錄音，準備時間不多，但認為很有意義，還分享一張親自拍攝的雲海圖，寄語疫情很快雨過天青，為大家打氣。

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