怕咗肺炎疫情　Aka余潔滢生日匿屋企慶祝

因合作微電影《最好的禮物》而成為好友的歌手趙慧珊（Aka）和藝人余潔滢（Zoe），戲中飾演兩姊妹，現實兩人興趣相近，兩人又是二月星辰，生日只相隔3天，Aka15日生日，Zoe則是12日生日，情人節當日，公司同事更瞞着她們，扮做訪問，其實是送一個驚喜生日給她們，Aka說：「同事欺騙我同Zoe，好搞笑，同一時間捧個蛋糕出嚟，同一時間佢哋又布置咗，原來同事有特異功能，公司又畀大利是，好開心㗎！」Zoe亦說：「係呀！蛋糕寫住Zoe & Aka，呢頭收到個蛋糕，寧轉面就見到後面掛住咗個Happy Birthday裝飾，好開心。」

她們都說擔心新冠肺炎，生日也沒有特別節目，Aka笑言被媽咪禁出街食飯，她說：「原本有朋友約出去，訂咗法國餐慶祝，因為知我為食，但媽咪話唔畀出去，留喺屋企，媽咪自己親手整咗個蛋糕畀我食，佢都係網上自學，係佢帶我嚟呢個世上，其實應該我整畀佢食囉，要多謝佢至啱。留屋企唔緊要，最緊要屋企人健康、陪住我，就覺得好幸福。（生日願望？）希望疫情快啲過去，大家都身體健康。」朋友的生日飯會順延至下周，笑言有心不怕遲。

Zoe透露生日正日原本要開工，遇啱有其他演員不適而取消，變相生日有假放，不過她說：「疫情都嚴重，都唔敢出街玩，中午同家姐（余香凝）和爸爸食晏，下午返屋企打吓機、彈結他，到夜晚媽媽買餸返嚟，煮咗一餐海鮮大餐畀我食，有魚同象拔蚌，好耐冇食過媽咪嘅餸，為咗我生日，佢專登請假下廚，仲食蛋糕。」