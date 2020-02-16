【沙士源頭係香港】陸浩明講錯嘢連環道歉

無綫J2台節目《#後生仔傾吓偈》一向多人睇，皆因一班年輕人圍埋講嘢有話題夠爆，當中馮盈盈出名唔留口，成日都會變為網民熱話，尋日播出嗰一集，一句「香港係沙士病毒嘅源頭」喺網上引起極大回響，不過今次唔係馮盈盈出事，竟然係一向穩陣嘅陸浩明！

講番少少資料，沙士（「SARS」嚴重急性呼吸道症候群）最早喺2003年於廣東省發現，由旅遊、商貿、移民迅速擴散到香港，最終香港有數百宗死亡個案。當時陸浩明講錯呢一句「因為嗰時香港係病毒源頭」之後，身邊嘅馮盈盈已經即時澄清，不過網民唔接受喺各大討論區等開Po怒插陸浩明，話佢成40歲人親身經歷過點會講錯？有人指出錄影節目為何不在播出前先刪改，似有「戙」陸浩明嘅嫌疑。亦有網民指出人誰無錯？清談節目失言都係好正常事，相信係咁無綫先冇刪到呢一part！

事件愈演愈烈，於凌晨時段陸浩明喺IG先後出兩個Po道歉：「再一次，同大家講聲唔好意思，對唔住！因為一時疏忽，口快過腦，喺節目講錯咗重要資訊，但當時掉以輕心，無即時糾正令大家誤會，真係對唔住。之後如果小弟要提及重要資訊會更加小心！小心！小心！」雖然係咁，但係群情仍洶湧，睇嚟呢件事都唔會咁快平息。