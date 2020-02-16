檢疫員來電！蔣雅文背錯身份證3次淆晒底

已移居台灣多年嘅蔣雅文（Mandy），早前返香港過年，所以當佢返去台灣後要居家隔離14天，就連2月14日情人節都要獨自過！漫長嘅等待終於去到第8天，尋日一早就有檢疫人員打畀佢，但食咗安眠藥嘅佢瞓到迷迷糊糊，被問到身份證號碼時竟然連續答錯3次 ：「不過可能是睡得太沉了...今天早上那通檢疫電話我簡直語無倫次到最高點 被問到身份證號碼我居然連續三次都答錯(´-ι_-｀)對方很尷尬的一再跟我說：『欸...不對耶...』『er...又錯了...』『你...真的是本人嗎...』」結果佢淆晒底用哭腔向對方求饒：「我好想睡我真的想不起來拜託給我多兩次機會～～在我電腦桌但我安眠藥藥性還沒過我好暈你給我點時間我爬過去拿給你～」而對方就好體諒叫佢慢慢，仲話晏啲先再打畀佢！

搞到Mandy對呢位暖男留下深刻印象，笑言下次要問佢幾歲，為大家諜福利！而網民都笑言身份證號背錯真係太可疑，Mandy就回覆話成日記錯香港嘅身份證，仲有網民話唔通係「檢疫員之戀」？唔好誤會，Mandy已經結咗婚，老公仲Send啲搞鬼自拍照畀佢，隔空傳情為佢解悶呀！