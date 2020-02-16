爆《葉問4》賺12億　黃百鳴旗下戲院送口罩

電影公司老闆黃百鳴帶同藝人栢天男等現身機場準備飛往馬來西亞，出席當地電影發行商設的感恩宴。至於現今新型肺炎疫情，搭飛機可會擔心？黃百鳴表示都會安全至上，有口罩、搓手液兼戴上空氣靜化機都齊全。

《葉問4》賺12億

黃百鳴稱自2001年的《花田喜事》與當地公司已合作十年，而《葉問4》是破馬來西亞的票房紀錄有3600萬馬幣，而上集《葉問3》是3000萬馬幣，可說是破咗自己紀錄，而農曆年《家有喜事2020》票房亦邁向700萬馬幣。在現今疫情下，他稱此票房都可以算「幫補」到，而《葉問4》在內地票房亦有12億。是否是否已賺錢？他笑言：「12億都冇錢賺，咩叫有錢賺！（但唔係你預期目標？）都係我哋目標嚟，因第一集係1億，第二集係2億，第3集8億，呢集12億係幾好啦！（冇受疫情影響？）因佢係聖誕到農曆前，所以係好彩冇乜影響到。」

旗下戲院送免費口罩

提到電影停工，黃百鳴稱本應新片《G風暴》在新年後復工，現要看疫情，不急於開工，而電影公司方面，已安排員工在家工作，暫未冇薪假等安排。講到政府提議娛樂場所暫時停業一事，黃百鳴表示有關方面曾約見院商商討，暫未有共識，現他旗下戲院亦加強消毒清潔措施，而每位入場觀眾都需要量體溫及會送上免費口罩。對於「停業措施」，他是支持：「係應該停一停，等疫情冇咁緊張先。」黃百鳴承認入座率偏低，尤其以合家歡電影最明顯。另提到金像獎取消實體頒獎禮，他表示是疫情下的一個選擇。

栢天男食維他命C增強免疫力

至於同行栢天男被問到可有去撲買口罩及廁紙？栢天男則指都是留在家中做下運動，食維他命C增強免疫力。