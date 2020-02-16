到確診肺炎屋邨　Jessica孖Cheronna派口罩

新冠肺炎肆虐，好多巿民、長者日夜出動撲口罩，圈中不少藝人更是出錢又出力，幫手出錢買口罩及捐口罩給有需要人士，組合Super Girls（SG）成員吳嘉熙（Cheronna）孖拍檔Jessica（蔡明思），更無懼疫情，今早聯同一班義工到曾有確診的田灣區派田罩。Cheronna跟Jessica做足防疫措拖，戴上口罩和手套去做義工，Cheronna說：「義工day，每戶每家都會有，放咗喺街坊信箱。」Jessica接受東網回應：「我有朋友幫慈善機構做義工，咪問我有冇興趣，咁我咪問埋Cheronna有冇興趣，所以今朝就去咗田灣派口罩。（去確診地方唔驚咩？）驚呀，不過一開始派就唔記得咗。」

Jessica表示大部份義工都是年紀相若的年青人，他們兵分兩路，一批去田灣，另一批去青衣，她說：「因為兩個地方都有人確診感染，啲口罩一包有3個，因為唔想見到啲老人家去排隊或者企喺街度等買口罩，所以我哋將口罩入晒佢哋成個屋村個信箱裏面，希望佢哋可以攞到，人人都有份。」近期因不用工作放長假，她已經好少早起，她笑說：「所以今朝好早出去都好攰，不過做義工係開心事，如果再有需要我都好願意再去幫手。」

Jessica坦言自己的口罩都冇好多存貨，但她夠用，因為她已好少出街，新年時她與老公飛到台灣過年，她說：「咁啱嗰時喺台灣買咗十幾個，因為嗰時都未係咁嚴重，之後台灣已經限買，當地人就可以拎保健卡買，由於疫情嚴重，台灣親戚想寄口罩都唔寄唔到。」