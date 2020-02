51歲英國男星丹尼爾格力(Daniel Craig)主演的占士邦電影《007:生死有時》(No Time To Die)將於4月公映,今次是丹尼爾最後一次飾演特務占士邦,特別叫人期待。不過由於武漢肺炎在中國肆虐,占士邦也要投降,電影公司決定取消中國宣傳,大陸影迷無緣見到丹尼爾與拍檔們的風采!英國傳媒《泰晤士報》非常抵死,於標題玩戲名食字,指占士邦因為武漢肺炎取消去北京是因為「現在不是死的時候」(because this is no time to die)。