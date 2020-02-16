58歲曾偉權傳患肺癌　契妹貼身照顧

有份演出劇集《牛下女高音》的58歲藝人曾偉權傳出患上肺癌，現在她的契妹SaSa照顧他。其實上年十月時，曾偉權已承認自己肺部免疫系統出現問題，要靠藥物控制，當時身形已消瘦不少。而上年12月《牛下》舉行祝捷會，及上月11日與《牛下》中佬合唱團在馬來西亞舉行的「愛的力量慈善夜」，曾偉權都沒有出席。今日，曾偉權戴上口罩及黑超現身，但未有受訪，而身旁的契妹SaSa亦有為曾偉權護航。當問到曾偉權是否患肺癌，SaSa沒有正面回應，只反問是否收錯風。

曾偉權與SaSa於2011年認識，曾偉權曾打本給SaSa開琴行，關係如情侶般，但曾偉權多次否認情侶關係。

跟曾偉權一同拍《牛下》的吳岱融，他透過短訊回覆東網稱：「唔好意思，我尊重當事人，不便作答！（認識他的合契妹SaSa？）認識。（他們是拍拖？）不清楚！」同樣有扮拍《牛下》的歐瑞偉，回覆東網稱：「唔知佢肺癌喎，只知佢肺有事，係免疫系統有問題，佢都冇同我哋講，最後一次見佢係《流行經典50年》個節目，上次原本預佢去吉隆坡做個慈善騷，知佢唔舒服都冇勉強佢，叫佢小心身體，最近新年都有互傳祝福短訊，希望佢早日康復啦！」