「專屬Model」零死角！王敏奕親熱要Warm Up

藝人王敏奕、糖妹與陳貝兒等，近日忙於為無綫新劇《香港愛情故事》開工。戲中王敏奕與陳貝兒都是攝影師，二人亦師亦友，而為了今次演出，二人跑了去上攝影課，希望演出能夠「似層層」。模特兒出身的王敏奕，坦言平日不喜歡被拍，又放閃大讚老公曾國祥是自己御用模特兒：「畀人影唔係好自在，我反而鍾意影我老公，佢咁有型點影都得，佢360度冇死角！（咁讚佢？）所以佢咪娶咗我囉，哈哈！」

戲中與謝東閔配成一對，王敏奕表示月底左右，會開始拍二人親熱場口：「等我哋熟啲先拍都好，但都係攬攬錫錫，冇床戲。（驚老公唔鍾意？）佢冇問過我，但佢係咁專業嘅導演，明白嘅。」談到王浩信與張曦雯拍親熱戲，都要借位「避炎」，她說：「我哋就未決定，不過保護自己同拍檔好緊要，拍得唔舒服會出聲嘅。」

陳貝兒客串過戲癮

主持出身的陳貝兒客串嘗試過戲癮，她開心表示：「上完堂嘞，我盡量嘗試模仿專業攝影師嘅舉動同術語。」剛過去的情人節拍劇中度過，她說：「咁我嘅情人就係工作吖嘛。劇組好有愛，知道我食齋，專登幫我搵個齋飯盒返嚟，外景全程做足消毒措施，笠埋鞋套保護我哋，好窩心呀！」