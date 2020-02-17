東方日報C1：馬國明無懼街坊確診：勤洗手就冇問題

香港正面對新冠肺炎在社區爆發的危機，昨日太古城有新確診個案，同住該區的馬國明淡定叫大家不要太驚慌，他會減少出街和勤洗手對抗疫情。而Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）、蔡明思（Jessica）及藝人黃美棋無懼疫情，分別深入社區派口罩幫助有需要人士，可謂人間有愛！

昨日一名居住太古城明宮閣的54歲男子，對新冠肺炎病毒呈陽性反應，家住太古城的馬國明受訪時坦言不擔心，並呼籲大家不要太驚，以免製造不必要恐慌：「其實唔近我度，唔使擔心，我會做足個人清潔，勤洗手、戴口罩就冇問題！」

提到不少市民搶購口罩、消毒用品及廁紙等，他淡定表示夠用，盡量足不出戶：「之前朋友幫我買咗口罩，廁紙、消毒藥水都夠用，屋企仲有剩，未至於冇得用。呢排如非必要，我少啲外出。（你好淡定。）我成日叫人唔使太驚，唔好咁驚慌，唔好搞亂自己，只要大家勤洗手就冇問題。」曾演《白色強人》角色「唐明」醫生的他，面對疫情果然有一套。

「放入街坊信箱」

有人對曾有個案出現的地區避之則吉，不過Cheronna與Jessica就為善最樂冇有怕，並聯同一班義工，走到曾有確診個案的田灣派口罩。Cheronna在社交網上載戴口罩和手套做義工的照片，並留言：「義工day，每户每家都會有，放入街坊信箱。」而Jessica表示有朋友於慈善機構做義工，即問Cheronna可有興趣參與，並坦言最初有點擔心：「驚呀！不過一開始派就唔記得咗。」

Jessica透露大部分義工為年輕人，他們兵分兩路，一批到田灣，另一批去青衣：「因為兩個地方都有人確診，我哋派嘅口罩一包裏面有3個，因為唔想見到啲老人家去排隊或者企喺街度等買口罩，所以我哋將口罩入晒佢哋成個屋邨嘅信箱，希望佢哋可以攞到，人人有份。」由於近期不用工作，她坦言甚少早起床：「今朝好早出去，好攰，不過做義工係開心事，如果再有需要，好願意再去幫手。」又稱早前與老公返台灣過農曆新年：「嗰時喺台灣買咗十幾個口罩，當時未係咁嚴重，之後想買都冇，當地人要拎保健卡去限買，台灣親戚想寄口罩畀我哋都寄唔到。」

黃美棋搜羅物資

另外，藝人黃美棋亦到馬鞍山派口罩。前晚她化身「口罩女工」分口罩，透露朋友在印尼買到口罩，雖然數量有限，但想幫助街坊，會盡量找更多抗疫用品給大家。

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