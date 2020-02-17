新冠肺炎？艾頓莊開騷病患嚴重失聲提早完場

肺炎肆虐全球，連英國樂壇巨星艾頓莊（Elton John）亦中招！現年72歲的艾頓莊昨日在新西蘭奧克蘭開告別巡唱中途因病而提早完騷！

艾頓向觀眾說：「我完全失聲。我唔能夠唱歌。我要走。我對唔住。」有指艾頓當時流住淚挨住鋼琴並搖頭。他離開個舞台時要由幾名工作人員攙扶，而現場觀眾亦好體諒拍手支持他。事後，艾頓於Instagram（Ig）上載工作人員扶住他的照片並留言表示自己身體不適。他留言透露自己患上非典型肺炎：「我想多謝今晚出席奧克蘭演唱會的所有人。我今日較早時間患上『步行肺炎』（walking pneumonia），但我有決心盡所能給你們一個最好的演唱會。我表演並唱到聲嘶力竭，直至我的聲音再唱不到。我好失望，深深不悅同遺憾。我已盡我能力付出。十分多謝你們在今晚演出中的支持及給我的愛。我永遠感激不已。愛你的艾頓」暫時未知今次艾頓患非典會否影響周二同同四在奧克蘭舉行的其餘兩場騷。

「步行肺炎」亦即非典型肺炎，病情一般輕微，絕少引致嚴重疾病，患者通常「行得走得」，故稱「步行肺炎」。通常患者會有咳嗽、胸痛、喉嚨痛及頭痛。

查實艾頓推出的自傳《Me：Elton John Official》中亦自爆17年曾患上前列腺癌，醫生建議他可以做切除前列腺手術，亦可以選擇做化療，但艾頓稱他不想經常進出醫院，所以選擇了做切除手術，而手術亦相當成功，令他以為自己已經康復，但後來在演唱時覺得很痛楚。其後艾頓莊到南非開騷時，患上了罕見的熱帶病，當他入院求醫時，醫生竟然對艾頓莊表示，他只餘下一天的性命，亦艾頓莊大吃一驚，他更回憶當時的情況，指自己一直不敢睡，只是不停祈求上天希望自己不要死，最終他留醫11天接受治療，足足花上了近兩個月才康復。