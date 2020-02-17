牛雜妹獲男友驚喜賀27歲生日

「牛雜妹」李亦喬（Monnie）同糖水舖太子爺Jill拍拖三年感情穩定，尋日係Monnie 27歲生日，阿Jill為佢花盡心思舉行神秘生日派對，搵嚟Monnie好朋友同埋家姐出席呢個派對，而呢日除咗係Monnie生日之外，亦係二人拍拖紀念日！

Monnie喺社交網透露之前投訴咗兩年，話Jill冇心思，結果今次一次過還番晒畀佢，她在社交網留言：「多謝男友，3年前把我騙了回來，把『我』的生日和『我們』綁在了一起。被我投訴了2年沒有心思，今年一次過還了！謝謝你花了那麼多心思準備這一次，多謝你厚面皮IG DM 約我嘅女神friend同搵我家姐，多謝你日日扮放狗然後周圍走準備驚喜，多謝你送咗一份好大嘅禮物畀我，多謝你3年嚟將我以前肥肥嘅10幾kg轉移咗喺自己身上，答應你，下次估到驚喜唔會刁難你！」

Monnie接受東網訪問，指好開心男朋友安排呢個驚喜：「佢約咗我2個朋友同我家姐，偷偷上我屋企陪我倒數，有得見朋友真係好開心，因為呢排大家都唔敢出街，好少見到佢哋。（有咩生日願望？）希望疫情快啲受控，大家身體健康！希望工作快啲上番軌道！」