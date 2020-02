去年開始發生的澳洲多省山火延燒多月,而昨晚澳洲悉尼舉行10小時大型群星馬拉松慈善演唱會《Fire Fight Australia》籌款,除了有一眾澳洲影視界巨星包括奧莉花紐頓莊(Olivia Newton-John)、5 Seconds of Summer與Delta Goodrem等助陣之外,愛爾蘭男子組合Boyzone成員Ronan Keating、美國搖滾老祖Alice Cooper與英國殿堂級搖滾樂隊Queen+Adam Lambert亦有參與演出,吸引7,5000名觀眾入場。其中Queen炒慶全場,樂隊重演番1985年為埃塞俄比亞災民籌款的經典慈善騷Live Aid的22分鐘曲目包括唱出多首名曲包括《Bohemian Rhapsody》、《Radio Ga Ga》與《We Are The Champions》等。結果為大會籌得671萬美元。