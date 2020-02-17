奧斯卡得獎效應　《上流》北美票房勁升234%

由奉俊昊執導的《上流寄生族》上星期於奧斯卡金像獎連奪四獎包括最佳電影與導演成大贏家，而上周五《上》於北美上映的戲院由原來1,000多間增至2,001間戲院上映，成為自2005年周星馳的《功夫》以來北美最多戲院上映的外語片。而奧斯卡得獎效應帶動下，《上》的北美票房亦比起奧斯卡前勁升234%，周五至周日三日票房勁收550萬美元（約4,290萬港元），打入北美開畫票房第8位。累積票房高達4,318萬美元（約3.36億港元），成為十年來最佳電影得獎電影在奧斯卡後的最高票房成績！除了北美之外，海外市場的票房亦反彈，全球累積收入已衝破2.04億美元（約16億港元）。

另方面，雖然《上》為韓國爭光」，不過有韓國傳媒近日有報道指大韓航空、韓亞航空等韓國航空的航班上竟然禁播《上》！據知，大韓航空針對機內電影的選定標準，不會播令乘客有不安感的場面、貶低特定國家民族與可能引起政治社會爭議的電影。而《上》由於有韓國貧富懸殊內容有貶國家形象的疑慮而不被大韓航空安排在機上選片之內。