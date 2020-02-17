韓庚師弟發災難財被網民追擊　家姐自揭身世

早前大陸一名練習生、韓庚師弟黃智博喺新冠肺炎爆發下，捲入涉及款項28萬元多人民幣（約32萬港元）嘅口罩騙案，遭警方拘捕。雖然已被公司解約，但仍繼續被網民追擊，鬧爆佢發災雞財！而佢嘅家姐就透過黃智博微博，發長文自揭身世，佢話喺務農家庭出身，收入薄弱，父親早年患上心臟病：「需要一大筆醫療費，我們迫不得已輕輟學打工，由於文化程度低，法律知識薄弱，也為後來的這件事埋下了伏筆。」

佢又話弟弟自小有個明星夢，一邊打工一邊學習唱歌跳舞：「作為姐姐的我心甘情願為他做的，我既覺得艱辛但也覺得值得，弟弟也知道付出的費用比較大，中途的時候還去做了兼職給家裏（裏）添補收入。明星夢看似很簡單，但背後的心酸是沒人能夠體會的。」

之後代表弟弟向大家道歉：「對此我代表我弟弟黃智博對造成社會上的不良影響深表歉意！因此智博他會受到法律的製裁…」又呼籲大家要遵紀守法，唔好好似弟弟咁無知，而且想做明星唔係大家所見到咁光鮮亮麗。最後佢就話家人都為此事非常傷心難過：「所以出於保護家人，我想請廣大網民各界人士不要再進行言語攻擊以及人身攻擊，再次說聲對不起。」