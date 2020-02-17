帶多14個口罩　傅嘉莉飛日本做足安全措施

藝人楊潮凱及傅嘉莉（Kelly）結伴現身機場，出發前往柬埔寨拍攝旅遊節目《3日2夜》，他們指會去足一個星期，講到現時新冠肺炎肆虐，問到可會擔心機上安全？Kelly表示都擔心，所以有做足準備：「上次喺日本返嚟個疫情都未係好嚴重就唔識，今次一上機就會消毒櫈，仲有帶齊雨褸、手套、眼罩，額外再帶多14個口罩去用。」戴住高防護口罩N95的楊潮凱指：「平時都係戴外科口罩，專登問朋友搵咗兩個N95一來一回用，真係好難搵！（等陣喺飛機會唔會唔食飛機餐、去廁所？）又唔想搞到驚咗，照平時咁做，用酒精消毒。」

阿女喺屋企悶癲楊潮凱

問到楊潮凱有足夠口罩存貨？他笑言幸好太太有上網買，暫時都夠一個月用：「本身小朋友口罩都唔夠，好彩都買到。（阿女唔出街喺屋企咪悶到癲？）係我癲先！佢依家好活躍，唔夠地方畀佢跑跳，就會同佢去郊外地方放電，我哋又可以休息吓，如果同朋友出去就會揀去行山。」

照着三點式出鏡

講到每次拍《3日2夜》都必備泳衣環節，Kelly透露會去泳池拍攝，還不止一套三點式，記者笑嘲楊潮凱艷福無邊時，他抵死笑話：「都唔係第一次睇！但佢一着泳衣我就會迴避。（有同太太報定案？）唔記得講添！但唔怕，做嘢啫！不過次次同親Kelly拍嘢佢都要着泳衣，真係多謝公司！」