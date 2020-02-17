余潔滢妒忌Aka　鬧不和凌晨攤牌

女子組合Super Girls隊長趙慧珊（Aka）主演的微電影《最好的禮物》今日正式推出，Aka首次與同公司的余潔滢（Zoe）合作，飾演充滿妒忌怨恨的兩姊妹。Aka表示拍攝時心情長期處於低落和波動，充滿挑戰性，故事透露妹妹出於妒忌，多次傷害她及欺負她，令她心痛同傷心。

Zoe演她的妹妹，Aka大讚對方「得意」，拍攝後二人變得熟絡，簡直當她妹妹看待。而現實中與妹妹感情要好的Aka，直言靠朋友分享的經歷去代入，她說︰「不過身邊朋友同屋企兄弟姊妹關係都未必咁好，有聽過佢哋嘅經歷，所以好快代入角色。」她又謂太入戲曾發噩夢︰「試過發夢妹妹要離開我，我第一次喊到收唔到聲，起身仲喊緊，我打畀我妹妹，話我發夢佢要離開我，佢反應係you are so sweet，不過當時真係好驚。」

Zoe透露與Aka在樹林拍攝「攤牌」一幕後病倒，她表示︰「當時係凌晨時分，而且好凍，又着高踭鞋，山路唔平，結果最後病咗，有小小傷風，導演都病咗。」現實中她有否曾與家姐余香凝鬧得不快，甚至出現妒忌怨恨，Zoe說︰「大家實有鬧交，但好快冇事，因為佢始終為我好，唔會做傷害我嘅事，所以唔會似微電影入面咁。而且大家由細到大一齊生活，有一排唔見都會掛住對方，會覺得冇人同我傾心事，我應該做唔到戲入面咁狠心。」