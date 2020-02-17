惹粉絲不滿　X1解散個多月未有糧出

韓國Mnet電視台選秀節目《Produce 101》去年爆出造假風波，《Produce X 101》出身的限定男團X1亦受爭議拖累，於今年1月6日解散，今日有韓媒指雖然X1已解散42日，但至今還未收到在X1活動期間的酬勞，而製作公司CJ ENM雖曾表示會向成員及受害練習生作出補償，但一直沒有履行承諾。

知情人士指X1成員的事務所已就收益分配問題多次要求CJ ENM給予確實的答覆，X1於去年8月出道，在高尺巨蛋舉行的出道騷門票售罄，當時亦有售賣周邊，出道碟推出首周便賣出50萬張，組合亦曾出席KCON等海外活動，但成員至今仍冇錢落袋。消息傳出後，不少粉絲都大表不滿，鬧爆CJ令X1在多個月來成為網民的攻擊對象，但至今仍未有作出任何補償。

而Mnet今日與韓媒通話時表示：「我們與X1各成員的事務所一直在商議有關收益的問題，今日我們會向各事務所發送收益分配書，會逐步完成收益分配的程序。」

另外，《Produce 48》出身的女團IZ*ONE同樣因造假風波而在去年11月停工，新碟《BLOOM*IZ》延至今日推出，雖然有部分網民反對她們復工，但在日本反應依然熱烈，售賣IZ*ONE官方周邊商品的網站表示：「IZ*ONE周邊的銷情十分理想，即使不斷入貨，貨品還是不夠。」