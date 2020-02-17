菊梓喬着婚紗：女人要結婚先圓滿

歌手菊梓喬（Hana）穿上婚紗造型，為無綫新劇《法證先鋒》主題曲《我不是他》拍攝MV，她自言之前一晚失眠，是否因穿婚紗太興奮？她解釋謂：「唔係呀，係因為新冠肺炎，令原本好多嘅工作都要延期同取消變放假， 變咗好多時候都喺度煲劇同煮嘢食，令到生理時鐘都日夜顛倒，不過都有喺屋企做啲簡單運動，聽醫生講每日最少做30分鐘運動先好。」至於着婚紗，她不禁謂：「聽人講婚紗唔可以着得多，話會嫁唔出，自己都唔係第一次着，都有幻想將來結婚會着咩婚紗，亦覺得女人點都要結一次婚，咁先至係圓滿人生， 不過我諗都有排未都未結，希望目標係十年內嫁得出，現先要搵一個好男人，又要互相應對方係終身伴侶，但感情嘅嘢係要講緣分。」

這天拍攝是她農曆新年後首日開工，原先MV是在2月1日拍，但當時因腸胃炎而壓後，她謂：「當時有同事仲問我有冇周身骨痛，當時都有一下擔心自己係咪中招，因為真係病到暈暈哋，仲有諗如果真係中咗招點算，但最後當屙清晒，排清啲毒素就冇事嘞。」她說：「我都自我隔離14日，都冇乜出過街。不過，呢段時間個個都留喺屋企有屈悶感覺，心情係有影響，惟有互相發放正能量。」

講到當日腸胃炎時廁紙她可夠用？她說：「好彩之前買咗條。（咁口罩呢？） 口罩真係所剩無幾，之前訂嘅都未有貨，惟有再去搜購吓啦。」