《法證先鋒IV》劇透： 米雪係殺人兇手？

第一集 (02/17)

電視台錄影途中，劇團丑生靚少寶突然吐血，更發現藝術總監龍耀中遇刺身亡，死狀刻意模擬粵劇傳統儀式中的「祭白虎」。高級化驗師高安（黃浩然飾）、高級法醫聞家希（李施嬅飾）及高級督察郭輝煌（譚俊彥飾），帶領法證、法醫及重案組團隊展開調查。高安透過現場血潰，模擬出死者遇害經過，配合家希的解剖結果和鑑證主任水慧明（陳煒飾）的化驗，推斷出死亡真相。輝煌（譚俊彥飾）從劇團成員和耀中父親龍兆天（謝賢飾）口中，得知耀中與花旦龍映雪（米雪飾）關係惡劣。期間適逢高安生日，但家人好友均不會給高安慶生，原來背後涉及高安童年的慘痛經歷…警方尋獲殺人兇器，進一步指向映雪有殺人嫌疑。輝煌再次向映雪問話，期間果然另有發現。與此同時，高安終洞悉最後一處血潰的內情。正當眾人確定兇手誰屬之際，劇團又再發生兇案…

第二集 (02/18)

劇團掌板黃立強遇害，警方在立強家搜出證據，經法證化驗後，終確定殺害耀中、少寶的真兇。高安透過案發現場的血濺痕迹，與家希檢驗立強身上傷痕的結果互相比對，推敲出兇器大有可能是日本刀。高安與家希一同拜祭家希的姐姐聞家祈，二人不由憶起各自的往事。拜祭期間，遇上因追訪黑幫內幕，而身陷險境的網媒記者徐意（湯洛雯飾），二人皆對徐意的膽識與應變力留下印象。輝煌查知映雪對刀劍熟練，雖與立強互不咬弦，卻與其妻兒關係密切，覺事有蹊蹺。高安從一宗交通意外的新聞中，洞悉破案關鍵，得以成功揪出真兇。然而眾人發現耀中與立強兩宗案件，皆有一微妙的共通之處，認為案件尚有內情。輝煌遂與下屬，警長高靖（朱晨麗飾）往找映雪查問，竟見映雪的衣箱淑敏倒臥血泊中…

第三集 (02/19)

映雪否認傷害淑敏（張文慈飾），淑敏亦堅稱是意外，高靖查悉映雪與淑敏羈絆甚深。為求真相，家希替淑敏進行活體取證，果然有所發現。輝煌透過舊租客介紹，以為迎來新的男租客，怎料搬進來的竟是徐意，甚是苦惱。徐意不僅滿意新居，且與另一租客、科學鑑證主任湛霆（鄭俊弘飾）志趣相投。徐意於一次喬裝調查中再次險象環生，幸好碰上高安，高安一而再地目睹徐意行為鹵莽，印象不佳。另一方面，高安的品酒師女友侯敏莉（鄭希怡飾）回港，得妹妹高靖悉心安排，甜蜜渡過。同時，家希到老人院探望從小照顧自己的女傭李秋（謝雪心飾），主僕二人情誼深厚。映雪因劇團接二連三發生兇案，毅然作出了斷，淑敏負傷趕往勸止，卻見映雪已被拘捕。淑敏視映雪為生命中最重要的人，遂遷怒警方，竟以利刀襲擊高靖…

第四集 (02/20)

劇團連環命案，終於在高安、輝煌的佈局下揭破真相。隱伏多時的真兇向警方剖白行兇內情，卻對自己的所作所為未有悔意。經映雪當頭棒喝後，真兇才頓感傷心懊悔，已然鑄成無可挽救的大錯。眾人不無感慨，縱容與執念，釀成一幕幕悲劇。徐意追訪女藝人殷紅，殷紅人（陸詩韻飾）前對大家禮貌有加，人後卻立即變臉。原本徐意可揭破其虛偽一面，但關鍵一刻卻遇上突發事故，徐意眼見將會錯過拍下其真面目的重要時機，內心掙扎要救人還是繼續工作…另一方面，徐意於醫院聞得有人呼喊「高安」這名字即大為緊張，二人關係似乎非比尋常…警方接報石灘發現一具屍體，法證、法醫亦趕赴現場。高安赫見屍體一身小丑造型，此情此景，不禁聯想起多年前中環碼頭的離奇小丑伏屍案…

第五集 (02/21)

法證透過小丑浮屍衣服上的藻類、當日水流方向，鎖定棄屍位置。家希以「人皮手套」採集指紋，發現死者是八年前「小丑三屍案」的兇手朱海川。海川當年因分贓不勻，殺害三名同夥後，與手下陳森逃亡。及後海川墮海失蹤，陳森則被捕，即將刑滿出獄。高安、輝煌探望陳森，陳森態度誠懇，稱與海川一直未有聯絡。李秋下廚烹調功夫菜，還用高安家中的紅酒炮製「紅酒浸洋葱」，殊不知這瓶紅酒極有價值…而高安與敏莉（鄭希怡飾）回到昔日邂逅的大牌檔，憶起初遇情景，原來情緣就是始於浸了洋葱的那瓶紅酒…徐意不斷尋找名叫「高安」的中年男人，最終跟法證部的高安聯絡上，惟約見訪問卻遭拒絕…警方從海中發現估計用來裹屍的傘錨，高安率團隊仔細檢視，即有所發現…