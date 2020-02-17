莊思敏派口罩消毒噴霧畀老友記

藝人莊思敏和周子揚於西灣河，派口罩及消毒噴霧給長者，現場數百名市民排隊，她稱今次是子揚和他的朋友發起，她來幫手義派。而派口罩期間，其中一個婆婆竟是莊思敏小時候的湊她的傭人，竟在這個情況下重遇。問到可有幫手撲口罩？她稱今次是子揚去搞，但之前有幫幾年慈善團體搵口罩，她謂：「撲過四個國家嘅口罩，最後四張單都畀人騎劫咗，全部高價搶，原本訂印尼口罩係120蚊一盒，最後被高價190蚊一盒搶咗。」她稱亦都見過有過百元一盒口罩是「薄到透」，所以都沒有買。

講到男友是台灣人，因當地疫情下外遊回國，或遊客抵台都需隔離14日，她稱所以和男友首個情人節都不能慶祝，她明各自留家煲劇。幸上星期才在台灣見完男友回來，她都明白疫情所以都沒辦法。本身情人節男人是打算來港找她，但因法措施下而取消。至於工作上她承認有很大影響，春茗活動和做司儀工作都取消了，損失都6位數，至於她有份投資的食肆，在爆疫情之前已退股。

另外，周子揚指共派出2,500個口罩及500支消毒液，大嘆撲口罩過程不易，多次被抬價。講到廁紙都被人搶劫？他大感驚奇，又指廁紙儲貨只剩下幾卷，而口罩他則留少量自用，其他就派給長者。子揚透露今次花了5位數，而之前都已經做過義派活動，共用了6位數，希望幫到大家。