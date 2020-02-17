《大醬園》劇透：卓楓失憶　小滿懷孕

第二十一集 (02/17)

啟山（吳岱融飾）、啟川（陳嘉輝飾）反對賣醬園，啟石（鄭子誠飾）提出投票，最終通過決定。兆榮（袁文傑飾）娶妾，雙雙避席到教堂祈禱，卓楠（黃嘉樂飾）聽她一席話後即時求婚，但因找花而暫時離開。卓楠回來見濟眾侵犯雙雙（江嘉敏飾），情急下刺了濟眾一刀，他及後趕忙回家向啟山求助。啟山為濟眾之死向兆榮自首，並向卓楠提到是自願頂罪，寄望他能守護醬園。卓楠向啟石、啟江傳話，稱啟山答應折讓股份卻有一個條件。醬園面臨被賣，二更擔心玉鶯（楊卓娜飾）與一眾學徒。小滿（朱晨麗飾）得知洽購人是廖懷安（張本立飾）老闆，心生一計……

第二十二集 (02/18)

小滿的計劃本來順利，醬園的真正買家敬業（李國麟飾）卻於此時出現！敬業想拆萬冠園招牌，幸啟山已早有一着。天娥（康 華飾）相信術士所說，認定只能有一子相伴，隨即趕華歌（吳業坤飾）離家。華歌聽到消息，往湛江打探卓楓行蹤。雙雙被安排赴外國進修音樂，出發前向卓楠送信求見，離開時被細么追截。卓楠帶雙雙逃走，遇上野狗襲擊，雙雙滾下山坡，卓楠被張勇（張達倫飾）所救。啟山之前曾把大宅押給兆榮，兆榮派人到萬府收屋，啟石、啟江稱已有打算，剩下的各人獲忠僕魯嘉仁收留。

第二十三集 (02/19)

搬到嘉仁（陳榮峻飾）的石屋後，小滿自發重新製醬油，要助萬冠園東山再起，但洽商時因女子身份而遇上障礙。華歌聲稱找到卓楓，卻被天娥一眼看穿他弄錯，斥責華歌蠢鈍再趕他離家。華歌打算自尋短見卻不如所願，反誤打誤撞救了兆榮一命，細么稱華歌是兆榮的福星，讓華歌可到軍校受訓。啟石與靈素（車婉婉飾）、啟江與嚴瑛夫婦原來均沒所稱的風光，最終下榻佛山旅店。製醬油的麴被破壞，小滿返萬冠園偷麴被揭發還被推跌，德容等緊張到來，斥責汐嫻（王綺琴飾）弄傷孕婦……

第二十四集 (02/20)

玉鶯賣糉幫補家計，遭敬業父子搗亂。啟川偷偷將麴送來，但堅持留在劉家製醬油。濟眾突然帶同聘禮來專員府提親，兆榮邀濟眾到教堂參與婚禮，怎料男主角卻是華歌！卓楠趕到反對，雙雙狠心稱已變心。卓楠經張勇提點後，到專員府欲對濟眾不利，濟眾明言知道要刺殺他的並非卓楠而是另有他人，要兆榮深入調查。小滿得啟川提點秘方後，做出第一批醬油讓啟山試味，啟山期盼小滿能守住家業。小滿到葵花田隔空訴說近況，怎料卓楓出現眼前……

第二十五集 (02/21)

卓楓自言不認識小滿，他身邊還有一名從英國來佛山推廣喼汁的利家瑤。家瑤替小滿接生；失憶的卓楓未能接受眼前所見，家瑤提出他應先與家人見面，再決定是否相認。小滿與家瑤同時爭奪醬油推廣節的檔位，家瑤的喼汁以味道，勝過小滿的麵豉醬。星威與秋雁（于 淼飾）於妓院內談判，報章因此揭露秋雁過去的風塵女子身份。秋雁及後被發現血淌孤兒院外，華歌即場逮捕在場的星威。敬業為打官司要變賣萬冠醬園，小滿提出回購，但敬業開出高價。