節目未播就被罷睇！森美：疫情唔使講立場

新冠肺炎疫情持續，無綫為想令觀眾更深入了解這次疫情的最近情況，特別請來傳染病專家、前線醫護工作者等不同界別人士，於節目《全民開講齊抗疫》中作出探討及檢視，而節目主持森美、陳貝兒和Patrick Sir亦有加入討論，節目於2月14日晚錄影，安排在星期日（16日）晚播出。不過，節目於周六（15日）即係播出前一日，已收到觀眾投訴，指內容不中立。

無綫回覆東網表示：「網民指節目不中立，未出街就發起罷看、投訴，簡直得啖笑！由於坊間有關疫病的資訊和謠傳很多，節目主旨是邀請專家去講解防疫知識和保護措施，都未播出，如何得知不中立？眾多受訪嘉賓包括醫生、護士、建築師、測量師、米商、零售商等，疫病不分顏色，本台亦沒有政策只接受甚麼政治立場的嘉賓，最重要是考慮他們的專業知識和領域。這兩小時節目，平均每一分鐘都有超過120萬觀眾收看。節目出街後有不少人讚內容清晰易明、資訊豐富。」

森美說：「疫情唔使講立場，大家都係講病情個事實，主持亦冇理立場，開會時亦冇立場之分，只係講醫學上專業資格，而在座參與嘉賓，佢哋嘅資格都值得肯定同好有份量！」至於陳貝兒亦謂：「作為主持，責任係盡力將節目做好，希望觀了解更多、就有更大力量去面對疫情。」