李施嬅勁怕血　煲恐怖片備戰解剖戲

藝人李施嬅和謝雪心日前為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談合作新劇《法證先鋒IV》感受。施嬅指她在新劇的感情線重點落在她和心姐身上，她說：「今次拍劇特別開心係因為劇集唔係集中講愛情，除了案件之外，仲有親情，我同心姐喺戲入面嘅關係好難得，有場戲好難演，仲好催淚。」

對於施嬅來說，劇集對白有難度，亦是她演藝生涯中最難的一部，除此之外，怕血的施嬅亦遇上一大難題，她說：「我好驚血同睇恐怖片，所以為咗解剖場口，我事前做咗好多準備功夫，睇咗好多恐怖片去克服，初初真係睇到反胃，慢慢開始習慣，但係我計漏咗一樣嘢，就係解剖嘅時候有好多裸體，真係好尷尬，全部都係真人，個個都淨係着條短褲仔，我仲要觸碰佢哋。（好有艷福？）哈哈！真係男女、大隻、肥瘦咩都有，睇吓你有咩喜好啦！」而老戲骨謝雪心亦不遑多讓，她說：「今次為咗演好角色，自己特登自創一啲口音，我爸爸係中山人，媽媽就係順德人，所以溝埋一齊講，因為冇講慣，所以都幾辛苦。另外，造型方面公司造咗一個假肚腩畀我着喺衫裏面，不過夏天出外景拍攝就出晒汗啦！」

談到施嬅感情事時，她說：「真係冇人催婚呀！呢一兩年喺我事業上有好多新嘗試，我有一個事業心，但你話有冇去識人，有冇人介紹，有冇Potential，係有！但係要有時間去培養感情先得，我呢一刻真係唔夠時間用，而且我都唔急，太想要一樣嘢通常都唔會發生，要嚟就會嚟。」