識時務者魏駿傑　棄我去者不可留！

識時務者魏駿傑！太太張利華同老外喺的士激咀兼玩埋入屋，魏駿傑終於的起心肝，用佛經「緣聚而生，緣散而滅」嚟超度呢段情。男人最痛，但網民心涼翻舊帳，左一句「你都有今日」，右一句「當日點對滕麗名，個天就點對你」，咪話唔惡頂！回首若干年前，年輕力壯、高大威猛，正宗係「魏駿仔」嘅佢，一副天下我有，不愁女友。前港姐何婉盈、三級女星黃祖兒、女星滕麗名三段情，花生段段有。

同何婉盈分手，魏駿傑話三年有愛冇性；搵三級女星做女友，啱晒合尺喇啩？可能之前三年囤積過多啦，黃小姐被飛時喊晒口爆料，話男方需索過大，已經多啲嚟密啲手，但所謂吊頸都要抖吓氣，去到幾乎人體爆炸，只係想抖吓氣啫，就嘈到要分手！直至遇上滕麗名，當大家以為係天造地設嘅一對，緣分九年止步，19歲重慶姑娘張利華以強攻強守，速戰速決嘅陣式Out走滕麗名，「魏駿仔」大滿貫，升呢做老襯兼負心漢！

浪子變女奴

魏駿傑曾經話過北上發展最大得着係娶到張利華，婚後的確為老婆為個女，甘願做人肉提款機，買埋間1,600萬別墅，湊女做家務，放棄身段，甘降顏值，疊埋心水做住家男人以明志，甘心由浪子變女奴。千算萬算，就算人財奉獻，始終都計漏咗，一個廿歲未夠嘅姑娘，咩世面都未見過，後生遙遙，有心有力，食慣臘腸煲仔飯，都想試食辣肉腸薄餅啩？點會甘心困喺別墅做金絲雀湊女？魏駿傑有嘗試「半封關」挽救，做大龍鳳扮恩愛幫太太攞番啲面子，同時畀佢自由行體驗，仲語重心長溫馨提示：「香港狗仔隊神通廣大，去開房實死梗㗎！」諗住行懷柔政策，為咗個女有健全家庭，等了又等，最後但求太太肯返屋企，做分房瞓嘅假夫妻都冇所謂。

「帽漢肺言」痛入心

五十而知天命，就算幾分傷心幾分癡，52歲魏駿傑顧定思痛， 亦懶理成籮網民負評，喺大年初五發表「帽漢肺言」：「餘生，去愛一個能給你動力的人，而不是消耗你的人。」肺腑之言，意味深長，即係棄我去者，昨日之日不可留；亂我心者，做乜要為佢多煩憂？分房瞓五年，攝高枕頭一千八百幾日，昔日用下半身支配上半生，咁下半生為乜呢？佢終於參透到：「活着」。有咩緊要得過條命仔？即係放過人、放過自己。女人如衣服，早爆早享受，太太嗒老外單嘢爆出嚟，反而幫咗佢，各行各路，諗真啲，決心斬纜！肯收吓身執番個樣，自己又有啲錢，重出江湖，年紀只係半百，亦為時未晚，雄風可再現。風雨飄搖，大敵在前新冠肺炎也，兒女私情？不如留番啖氣，幫個女撲多幾個口罩好過啦！