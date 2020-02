韓國女團2NE1於2016年解散,隊長CL去年11月離開YG事務所,並推出新碟《In The Name of Love》,是她相隔三年重新出發。

CL最近成為時尚雜誌的封面人物,平時愛化濃妝的她,今次以淡妝示人,穿上露肩裝晒線,散發型格性感魅力。當問到她的近況時,她便說:「好多謝對我的關注,但假如太在意或過份去追逐的話,又會感到很辛苦,所以我希望能持續做着我喜歡的事,讓大家看到我更多樣化的一面。」

雖然CL在很多人眼中是一名饒舌歌手,但她就指是跳舞令她開始了歌手生涯:「舞蹈是最能讓我表達自己的方法,我本來十分安靜和害羞,後來才學到用跳舞來表達自我,也藉此獲得了自信心,舞蹈現在也令我更能了解自己。」出道13年的CL又指人與人之間需要溝通,而她亦需要時間與自己溝通,似乎是解釋相隔多年才復出的原因。