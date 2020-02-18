東方日報C1：朱千雪避疫阻老公返星洲推遲造人

前港姐朱千雪與在新加坡任職醫生的男友吳昆倫（Justin）婚後一直分隔兩地， Justin年初專程返港度歲，把握機會過二人世界。有見新冠肺炎肆虐，新加坡確診個案比香港還多，千雪決定「軟禁」老公，勒令他不得返回當地，造人大計亦要推遲！

31歲的朱千雪去年8月與青梅竹馬的圈外男友Justin結婚，男方在新加坡任職醫生，為爭取時間過二人世界，Justin婚後不時奔波兩地，化身空中飛人來港會嬌妻。早前他就專程返港與老婆過年及慶祝情人節，冧爆的千雪在社交網放閃，指今年情人節終於身在同一城市慶祝，毋須視像傳情。

據悉Justin本打算過節後就返回新加坡，惟新冠肺炎疫情嚴峻，新加坡共有70多宗確診個案，愛夫心切的千雪不想老公冒險，下令他繼續留港，兩夫婦連日來絕少外出，只間中往超市入貨。

出關超市掃乾糧

日前下午二時許，Justin驅車做柴可夫司機，載老婆離開位於跑馬地的愛巢直駛附近超市。戴口罩的千雪急急腳入超市，她先往擺放廁紙的貨架兜了一圈，見貨架空空如也，再轉戰各款清潔用品，但最終不合心意，無奈的她隨即不停撳電話，似向老公報告缺貨情況，未幾就掃了大堆餅乾及杯麵等乾糧往付款。二人之後驅車往會合一名男友人，千雪匆匆在車尾箱拿出大袋物件給朋友，之後就與老公往赤柱的會所醫肚，逗留不足一小時即打道回府避疫。

Justin怕醜搵救兵

前日兩夫婦再次出動，下午一時許驅車前往Justin家族位於渣甸山的物業，在停車場落車後轉乘另一架紅色座駕。他們見到記者時一臉愕然，甚少面對鏡頭的Justin表現怕醜，問到是否擔心疫情而留港陪老婆？他未有回應，眼睩睩望住千雪求救，更匆匆執拾手提袋登上紅色座駕，千雪見狀亦忍不住笑。

問到老公是否特地留港陪伴？千雪說：「佢唔係專登返嚟，有時都會飛過嚟，不過依家喺度耐啲，因為我唔係好想佢搭飛機。」問可有趁機積極造人？她反應極大：「唔係呀！冇啲咁嘅事！之前唔知點解覺得我有咗，其實冇。自從畀人講完後，我就好積極減肥，暫時未有打算住，過吓二人世界先。」並透露現時不需要返大學上堂，故甚少出街，又說：「暫時亦唔使點開工，不過有嘢做當然都會做啦！」問為何特地來轉坐另一部車？她笑說：「架紅色車係老公屋企人嘅，唔係成日揸，怕冇電，所以先換嚟開吓。」

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