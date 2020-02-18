9歲女兒廢寢忘餐練舞　吳尊忍痛流男兒淚

型爆老竇吳尊上載了與女兒NeiNei（吳欣怡）的父女情合照，見身穿芭蕾舞裙的NeiNei坐在吳尊腿上認真地玩手機，畫面溫馨又甜蜜，原來她正和隊友準備出賽，在踏上舞台前一刻，前吳尊玩自拍，與NeiNei及其隊友合照，已經40歲的吳尊依然高顏值，而9歲的NeiNei亦已經長大了，比在2014年參加真人騷節目《爸爸回來了》更加成熟。

在比賽現場，吳尊拍下女兒這寶貴的一瞬間，並向大家透露，NeiNei從3歲開始就學習芭蕾舞，為了每一場比賽都會沒日沒夜辛苦地進行訓練，有的時候看到NeiNei在訓練中流淚，吳尊在也忍不住跟着一起哭。

另外，吳尊亦拍下女兒練功夫的過程，並說：「跟NeiNei說了很多疫情的情況...在她的武術課前，我們錄了個視頻...第一次看她這麼認真打拳，就希望幫大家打打氣！視頻裏的歌也是想致敬所有堅強的你們…Everything happens for a reason…在這困難的時候，都會讓我們更加去了解自己…希望大家堅強，樂觀，做自己的英雄…加油加油」。