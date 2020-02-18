粉絲催婚　孫藝珍玄彬枱底偷偷拖手？

韓國型男玄彬與緋聞女友孫藝珍合演的tvN劇集《愛的迫降》前晚大結局，以21.7%收視打破神劇《鬼怪》的紀錄，成為最高收視的tvN劇集。

玄彬與孫藝珍於前年首度合作拍電影《協商》，去年初首度傳出緋聞，雖然二人已多次否認拍拖，但網民都堅信二人關係非比尋常，《愛》劇開播，不少劇迷都指兩人十分合襯，更希望二人在劇集播畢後結婚，而近日就有網民上載玄彬與孫藝珍早前拍拖食炸雞飲啤酒一幕時的花絮片截圖，指玄彬與孫藝珍疑似偷偷在枱底拖手，令戀情再度浮上水面，網民指在用電腦將照片較光後，發現疑似是玄彬的手正捉住孫藝珍的手，笑指二人在拍攝現場也不避嫌拖手。

不過有網友就留言反駁：「明明就係孫藝珍自己隻手。」、「雖然我好鍾意兩位演員，亦好鍾意呢部劇集，但佢哋係好專業嘅演員，有睇花絮片段同電視劇嘅觀眾都會知道。」

而玄彬所屬的VAST事務所其後向韓媒否認戀情：「玄彬和孫藝珍並沒有在枱下拖手，在花絮片段中，是孫藝珍的手捉着自己的另一隻手，兩位演員都十分專業，在拍攝時拖手是完全不可能，玄彬和孫藝珍並不是交往的關係。」