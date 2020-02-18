陸浩明喊住認錯　麥明詩護舊拍檔：別太鞭屍

無綫藝員陸浩明日前喺節目《#後生仔傾吓偈》講錯沙士源頭係香港，引起大批網民不滿，事後陸浩明喊爆道歉。

作為舊拍檔嘅麥明詩，雖然已到台灣擔任律師行顧問，但仍然十分關心香港嘅事情，佢喺社交網發長文，舉香港大學醫學院院長梁卓偉為口罩言論致歉一例護對方，希望網民留餘地，唔好過分「鞭屍」：「佢（梁卓偉）之前嘅口罩論的確係誤導到大眾，但佢隨即道歉，且繼續出黎分享一啲或許並非緊貼官方口吻（脗）嘅報告，我覺得起碼算係（比較）有承擔，係咪要chur住佢唔放呢。」

她續說：「陸浩係我合作咗幾年嘅前輩，說實話佢一直照顧後輩，有幾次我同fyy（馮盈盈）出大show出錯佢都幫我地（哋）補獲carry我地（哋）；當然，講到良知嘅時候唔可以被私人感情左右；佢呢一次佢固然係大錯特錯，但佢緊接講錯嗰句之後，佢係話『係因為有個廣州人喺內地食…』然後yy話『係佛山』；資料都未必係啱，但係可見應該係一個口誤，佢當時應該係知道由內地傳落黎（嚟）。當然，呢個口誤好嚴重、佢責無旁貸；而陸浩亦即刻出黎道歉。」麥明詩承認之前未睇清楚段片就評論都係錯，亦指剪接組冇修正、字幕組照配字幕都係錯，又話會向監製表達應喺節目上澄清番，咁...係咪即係話監製都有錯？