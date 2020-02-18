東出昌大面臨被飛出《信用欺詐師》系列

32歲日本男星東出昌大上月被爆背住妻子渡邊杏偷食，與22歲女星唐田英里佳搞婚外情，導致與太太分居，婚姻隨時玩完，而他的形象亦徹底破產，拖累新片《信用欺詐師：公主篇》及即將開拍的第三集。

據雜誌《女性自身》爆料，東出昌大與長澤正美合作的《信用欺詐師》系列大受歡迎，拍成電影版《信用欺詐師：香港浪漫篇》，去年在日本上映大收近30億日圓（約2.13億港元）。電影公司立即開拍第二集《信用欺詐師：公主篇》，並落重本到浮羅交怡取景，安排今年5月上映。但東出的醜聞爆出後，電影公司陣腳大亂，有傳他們擔心東出拖垮票房，將東出的戲份刪減，而《公主篇》上映時，東出好大機會不能現身宣傳，要由女主角長澤正美獨力孭飛谷戲。

另外亦影響第三集開拍，本來電影計劃到夏威夷拍攝，正美當時亦大表興奮，但東出爆出婚外情後，第三集可能隨時胎死腹中，電影公司曾考慮飛走東出，但正美與東出、小日向文世是系列的鐵三角，換角會令觀眾難以接受，電影公司目前只好將第三集擱置，若然將來開拍，東出的戲份亦會減到最少。